Buscan a Joven de 15 Años de Edad en Guadalupe, Nuevo León; Desapareció Cuando Iba a la Escuela

Familiares y amigos de Ángela Minel Tey Cortés piden ayuda para localizar a la joven de 15 años de edad que desapareció el lunes 24 de noviembre alrededor de las 07:30 de la mañana cuando salió de su casa en la colonia Crispin Treviño, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con lo informado por sus familiares, Ángela Minel se dirigía a la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica “Álvaro Obregón”, ubicada en la colonia Tres Caminos, en el municipio de Guadalupe; sin embargo, nunca llegó, por lo que su padres reportaron su desaparición ante las autoridades.

Emiten ficha de búsqueda de Ángela Minel Tey Cortés desaparecida en Guadalupe

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya emitió una ficha de búsqueda para solicitar la colaboración de la ciudadanía en la localización de Ángela Minel Tey Cortés, la adolescente de 15 años de edad que desapreció cuando iba a la escuela.

De acuerdo con la ficha, Ángela Minel vestía un pantalón de mezclilla en color azul marino, playera manga larga en color guinda, tenis de botín en color blanco y una mochila en color celeste, cuando desapareció. Como señas particulares, tiene una cicatriz en la mejilla izquierda, otra cicatriz en forma de X en la comisura del labio izquierdo y brillos decorativos en los dientes.

A través de redes sociales sus familiares y amigos continúan compartiendo su imagen y piden ayuda para localizarla con bien. En caso tener cualquier tipo de información relacionada con su localización se puede comunicar al número del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata 81 20 20 44 11 o al de la Comisión Local de Búsqueda de Personas 81 19 90 38 73.

