Localizan a Menor Desaparecida Tras Contactar a Desconocido en Videojuego en Nuevo León

La mañana de este miércoles 19 de noviembre la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) confirmó la localización de una menor, presuntamente desaparecida tras hablar con un desconocido en un videojuego. La adolescente se encuentra en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Noticia relacionada: Hombres Armados Secuestran a Mecánico y Roban Tres Camionetas en Escobedo, Nuevo León

Fue a través de las redes sociales de la Fiscalía y de Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) donde se compartió la ficha de búsqueda de la menor, identificada como Kimberly, con la leyenda de localizada. Según las autoridades, la adolescente se encontraba en casa de su abuela en el vecino estado de Tamaulipas.

Elementos de seguridad mencionaron que la propia menor de edad se puso en contacto con su madre para avisarle que estaba en casa de su abuela. Sobre la supuesta conversación que tuvo la menor con un desconocido a través de un videojuego, el fiscal, Javier Flores, mencionó que la madre pidió a las autoridades retirar la denuncia por este caso.

El fiscal dijo que la denuncia no se podrá quitar hasta que elementos de la Fiscalía de Tamaulipas aseguren que la menor se encuentre con sus familiares a salvo. Se espera que en los próximos días se den más detalles sobre la localización y si no habría algún delito por perseguir.

Video: Aparece en Tamaulipas Menor Desaparecida en Nuevo León Presuntamente por Chatear en Videojuego

Desconoce Fiscalía contacto de menor con un adulto a través de videojuego

Fue el pasado 14 de noviembre cuando la madre de una adolescente presentó una denuncia ante la Fiscalía de Nuevo León luego de que su hijas desapareciera en el municipio de Escobedo. La mujer mencionó que su hija había conversado con un desconocido a través de un videojuego y que temía que este suceso tuviera alguna relación.

Ante este caso, el fiscal mencionó que al perecer la menor tuvo contacto con una persona a través de medios electrónicos pero que desconocían si se trataría de un adulto, por lo que las investigaciones en este caso seguirán abiertas hasta que se confirme que la adolescente visitó el estado de Tamaulipas para visitar a su abuela.

Historias recomendadas:

Con información de Ángel Giner | N+

DAGM