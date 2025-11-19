Hombres Armados Secuestran a Mecánico y Roban Tres Camionetas en Escobedo, Nuevo León

El robo de tres camionetas y el presunto secuestro de un mecánico por parte de un grupo armado, movilizó a las autoridades del municipio de Escobedo, Nuevo León, y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), durante la mañana de este miércoles 19 de noviembre.

El hecho violento se reportó cerca de las 07:00 de la mañana en una quinta que colinda con una zona de bodegas y camiones de carga, en la colonia Agropecuaria Lázaro Cárdenas Norte, en Escobedo. Según el testimonio de las víctimas, delincuentes armados llegaron al cruce de las calles Cocula y Labradores, donde se encontraba un empleado de un negocio de pipas de carga de agua con su familia.

De acuerdo con las víctimas, fueron al menos seis hombres armados los que interceptaron al mecánico y le preguntaron por unas pipas de diésel, a lo que él respondió no sabía y que en el sitio solo manejaban pipas de agua. Tras contestar la pregunta, los sujetos lo amarraron y golpearon; posteriormente ingresaron al domicilio y se robaron al menos tres camionetas.

Fiscalía de Nuevo León investiga secuestro de mecánico y robo de tres camionetas en Escobedo

El fiscal general de justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó el secuestro del mecánico y el robo de tres camionetas en el municipio de Escobedo. Informó que las autoridades ya se encuentran investigando el caso para determinar la manera en la que ocurrieron los hechos, así como el móvil del plagio.

Tenemos la noticia, se están iniciando las investigaciones y efectivamente toman tres camionetas y secuestran a una persona. No ha habido señal de rescate o alguna comunicación, se está investigando el hecho.

La zona donde ocurrieron los hechos fue asegurada por elementos de la Proxpol de Escobedo, Protección Civil Municipal y agentes ministeriales quienes llevan a cabo la investigación para determinar el móvil, dar con los presuntos responsables y liberar al mecánico secuestrado.

Poco después del mediodía de este mismo miércoles, autoridades ministeriales informaron que fue hallado uno de los vehículos robados. Se trata de una camioneta Pathfinder, abandonada a la altura del kilómetro 61 de la autopista a Nuevo Laredo, en el municipio de Salinas Victoria, donde aún se desconoce el paradero de la víctima.

