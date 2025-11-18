Más de 40 Heridos en Choque de Camión de Niños Beisbolistas y Transporte Personal en Nuevo León

La noche de este martes 18 de noviembre se registró un accidente vial, luego de que un vehículo de transporte que llevaba a un grupo de menores de edad fuera impactado por un camión de personal sobre el Libramiento Noreste en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Los niños regresaban al municipio de Cadereyta Jiménez después de haber participado en una competencia de béisbol.

El camión donde viajaban los niños circulaba por los carriles centrales cuando presuntamente fue alcanzado por la parte trasera por la otra unidad. El impacto provocó que el transporte de los menores fuera proyectado hacia los carriles laterales. Debido a la fuerza del golpe, las puertas traseras tuvieron que ser forzadas para permitir el rescate de los ocupantes, quienes quedaron atrapados en el interior.

Las labores de auxilio se extendieron por varios minutos mientras cuerpos de emergencia revisaban uno a uno a los menores y adultos que acompañaban al grupo. Al sitio acudieron elementos de la Cruz Roja Mexicana, personal de Búsqueda y Rescate de Nuevo León y otros equipos de apoyo.

Investigan choque entre dos transportes en el Libramiento Noreste

La suma de heridos superó las 40 personas, entre ellas una mujer reportada en estado grave y trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas, pero elementos de vialidad ya investigan cómo ocurrió este percance y poder deslindar las responsabilidades correspondientes.

El Libramiento Noreste sufrió el cierre parcial de los carriles laterales mientras algunas grúas llevaban a cabo el retiro de las dos unidades. Familiares de los menores se comenzaron a trasladar a diversas clínicas de salud para descartar cualquier daño ocasionado tras el impacto.

