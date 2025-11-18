Detienen a Hombre en Monterrey por Intentar Robar 30 Mil Pesos en Ropa de Tienda Departamental

Durante el operativo “Buen Fin”, las autoridades de Monterrey lograron la detención de un hombre acusado de intentar robar aproximadamente 30 mil pesos en mercancía de una tienda departamental ubicada en la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Monterrey. El presunto responsable, identificado como Luis Enrique M., de 29 años y originario del Estado de México, fue arrestado el lunes 17 de noviembre alrededor de las 9:00 p.m.en la intersección de Insurgentes y Bolivia, justo frente a la tienda en cuestión.

Video: Detienen a Hombre Acusado de Robo Traía Ropa Valuada en 30 Mil en Monterrey

Según informaron fuentes oficiales, los agentes de la Policía de Monterrey realizaban labores de vigilancia en la zona cuando recibieron un reporte del C4 alertando sobre un robo en proceso en el establecimiento comercial.

Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con el guardia de seguridad de la tienda, quien les indicó que había observado a un hombre, más tarde identificado como Luis Enrique M., introducir varias prendas de vestir en dos bolsas sin realizar el pago correspondiente.

Sensores de seguridad se activaron en tienda departamental de Monterrey

Al intentar abandonar la tienda, los sensores de seguridad se activaron, lo que alertó a los empleados del establecimiento. Al ser detenido, el hombre fue cuestionado por los oficiales sobre el pago de las mercancías, a lo que él respondió que no contaba con el ticket de compra.

Durante la inspección, se encontraron un total de siete chamarras, tres pantalones y diversas prendas de ropa, que sumaban un valor aproximado de 30 mil pesos. La mercancía fue asegurada y entregada nuevamente al establecimiento. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público para ser procesado por el delito de robo tipo “fardero”, que implica el hurto de mercancía de una tienda sin pagar.

Noticia relacionada: Detienen a 2 con Reporte de Robo en Nuevo León

Este operativo es parte de las acciones de seguridad que se implementan durante el “Buen Fin”, con el fin de garantizar la seguridad tanto de los compradores como de los comerciantes durante una de las temporadas de compras más importantes del año. Las autoridades de Monterrey continúan con la vigilancia en zonas comerciales para prevenir este tipo de delitos.

Historias recomendadas:

Con información de Azael Valdes/ Noticias N+

RR