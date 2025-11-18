Chofer de Ruta Urbana Ayuda a Automovilista que Convulsionaba en San Nicolás, Nuevo León

La tarde del martes, 18 de noviembre, un automovilista que se encontraba convulsionando fue auxiliado por un chofer de un camión del transporte público sobre la avenida Universidad en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Fueron automovilistas quienes se percataron que un auto se había quedado parado sobre la avenida Universidad y fue el chofer de un camión quien bajó de la unidad del transporte público para ver lo que sucedía con el conductor de este vehículo, al acercarse se percató de que estaba sufriendo un ataque epiléptico.

El chofer del transporte público comenzó a pedir ayuda para liberar al hombre que se encontraba al interior de su auto y ante la desesperación, el sujeto rompió la ventana del vehículo para sacar al afectado. Empleados de una farmacia, al percatarse de la situación, salieron del establecimiento para brindarle atención médica.

Otros automovilistas, se unieron para apoyar tanto al chofer como a los empleados de la farmacia, mientras que otras personas llamaban a los cuerpos de emergencia para que llegaran hasta este punto y pudieron ayudar al automovilista.

Protección Civil de Metrorrey auxilia a conductor tras convulsionar en San Nicolás

Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil de Metrorrey quienes le brindaron los primeros auxilios al automovilista que se encontraba sufriendo este episodio médico. Luego de estabilizar al afectado, le recomendaron llamar a uno de sus familiares para regresar a casa seguro.

La situación llamó la atención de quienes pasaban por la zona y el caso conmovió a varios ciudadanos que se detenían para ver si podían colaborar. Algunas personas comentaban entre ellas que era importante apoyar en estos momentos y no dejar solo al conductor, mientras otras trataban de mantener despejada la zona para que los cuerpos de emergencia pudieran trabajar sin complicaciones.

