Detienen a Tres Presuntamente Relacionados con una Banda Delictiva en Guadalupe, Nuevo León

La mañana de este martes 18 de noviembre se dio a conocer la detención de tres personas por presuntamente permanecer a una presunta banda delictiva que opera en la colonia Villa Olímpica en Guadalupe, Nuevo León.

Fueron elementos de la Policía de Guadalupe quienes identificaron a dos hombres una mujer en calles de la colonia mencionada. Los ahora detenidos son acusados de presuntamente pertenecer a una supuesta banda dedicada a la distribución de sustancias ilícitas para la salud y realizar actividades de vigilancia conocida como “halconeo”.

Luego de realizarle una revisión a los tres sujetos, les fueron decomisadas 28 dosis con características a la marihuana y cocaína en piedra, una bascula pequeña y dos cámaras de video vigilancia. Luego de realizar este hallazgo, los elementos de seguridad arrestaron a la mujer y a los dos hombres.

Los tres sujetos detenidos fueron identificados como Kleber Iván “N”, de 21 años; Viridiana Cristal “N”, de 23 años y Felipe “N”, de 39 años de edad. Las personas fueron trasladadas a las instalaciones del Ministerio Público, donde fueron puestos a disposición de las autoridades para determinar su situación legal.

Investigan presunta banda delictiva que opera en la colonia Villa Olímpica

Se espera que con esta detención, las autoridades puedan avanzar en las investigaciones relacionadas con la presunta banda que opera en la colonia Villa Olímpica y aclarar si existen más personas involucradas en estas actividades. Hasta el momento no se han dado más detalles de como ocurrió la detención.

Elementos de seguridad mencionaron que llevarán a cabo más recorridos en esta área del municipio de Guadalupe con el fin de poder identificar a más personas sospechosas que puedan estar implicadas en esta presunta banda de distribución de sustancias ilícitas para la salud.

