Choque de Dos Camiones y Tráiler Deja 16 Lesionados en Escobedo, Nuevo León

Choque de Dos Camiones y Tráiler Deja 16 Lesionados en Escobedo, Nuevo León

El accidente entre las unidades de transporte público de Nuevo León y un tráiler dejó como saldo 16 personas lesionadas en la carretera a Colombia

Camiones urbanos con cristales rotos por choque

En el accidente estuvieron involucrados dos unidades del transporte público de Nuevo León. Foto: PC Nuevo León

Un choque múltiple en el que participaron dos camiones urbanos y un tráiler, dejó como saldo 16 personas lesionadas en la carretera a Colombia, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El accidente se registró la mañana de este martes 18 de noviembre y generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

