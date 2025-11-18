Choque de Dos Camiones y Tráiler Deja 16 Lesionados en Escobedo, Nuevo León
El accidente entre las unidades de transporte público de Nuevo León y un tráiler dejó como saldo 16 personas lesionadas en la carretera a Colombia
Un choque múltiple en el que participaron dos camiones urbanos y un tráiler, dejó como saldo 16 personas lesionadas en la carretera a Colombia, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El accidente se registró la mañana de este martes 18 de noviembre y generó la movilización de los cuerpos de emergencia.
Información en proceso...