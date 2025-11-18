Comando Armado Roba Caja Fuerte de Tienda de Conveniencia en Apodaca, Nuevo León

La madrugada de este martes 18 de noviembre, un comando armado robó la caja fuerte de una tienda de conveniencia ubicada en una zona residencial del municipio de Apodaca, Nuevo León. El hecho movilizó a las autoridades de seguridad hasta el establecimiento ubicado en las calles de Mariano Paredes y Río Misisipi, en el fraccionamiento Bugambilias de Huinalá.

De acuerdo con el reporte inicial, al negocio ingresaron cinco hombres armados que amenazaron a los empleados y sustrajeron la caja fuerte para subirla a una camioneta y llevársela. Elementos de la Policía de Apodaca arribaron luego de recibir el reporte de robo, acordonaron la tienda de conveniencia e iniciar las indagatorias correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los hombres armados que cometieron el robo, pero continuarán con la revisión de las cámaras de vigilancia del establecimiento para lograr identificarlos, así como el vehículo en el que huyeron, para dar con su paradero y detenerlos por este delito.

Cabe destacar que, vecinos del fraccionamiento Bugambilias de Huinalá relataron que los robos en esa zona son frecuentes pero por parte de hombres en motocicleta; sin embargo, en esta ocasión los presuntos ladrones cambiaron el modus operandi, lo cuales les preocupa por la falta de patrullaje y vigilancia por parte de la Policía de Apodaca en el sitio.

Comerciante frustra asalto en tienda de conveniencia en Monterrey

Los robos a tiendas de conveniencia suelen registrarse de manera recurrente en el estado de Nuevo León; sin embargo, el mes pasado, el 8 de octubre, un comerciante evitó que se concretara un asalto en un establecimiento de la colonia Jardines de Roma, al sur del municipio de Monterrey.

El presunto ladrón ingresó a la tienda de conveniencia y caminó por los pasillos, observando constantemente la caja registradora. Un comerciante de la zona, que ya había identificado al sujeto por su presunta participación en otros robos a negocios del sector, intervino y solicitó el apoyo de los elementos de Fuerza Civil que patrullaban por el área, lo que ayudó a frustrar el intento de robo antes de que el sujeto pudiera realizarlo.

