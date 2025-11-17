Automovilista Choca y Se Lleva Sobre el Cofre a Motociclista en Monterrey, Nuevo León

Un motociclista resultó herido luego de ser impactado por un automovilista que presuntamente intentó escapar llevándose a la víctima sobre el cofre del vehículo. El hecho se registró la mañana de este lunes 17 de noviembre en la avenida Félix U. Gómez y Los Ángeles en los límites de los municipios de Monterrey y San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Luego de que el conductor arrollara al motociclista siguió su marcha, avanzando aproximadamente 350 metros antes de ser detenido por elementos de seguridad. El afectado fue atendido por el equipo de Protección Civil de San Nicolás y Monterrey, quienes acudieron al reporte de este accidente.

Luego de recibir atención médica por los rescatistas, el motociclista fue trasladado hasta un hospital cercano para recibir una mejor valoración. Hasta el momento, no se han dado a conocer más información sobre su estado de salud ni la identificación de las personas involucradas.

La circulación en el área se vio afectada durante las maniobras de auxilio y aseguramiento, mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en la atención del motociclista y en la revisión del vehículo implicado. Las autoridades ya investigan como sucedió este percance para poder deslindar responsabilidades.

El automovilista implicado fue detenido por los elementos de seguridad, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación legal. Se espera que en los próximos días se den más detalles sobre este percance que dejó a un sujeto herido.

Otro accidente vial ocurrido la mañana de este 17 de noviembre sucedió en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo donde un automovilista perdió la vida tras estrellar su carro contra un señalamiento. Este percance se registró cerca de la colonia Puerta de Anáhuac en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Elementos de seguridad ya investigan como ocurrió este percance, pero autoridades no descartan que una presunta dormitada o una mala decisión al volante fueran las causantes del percance que dejó sin vida al conductor.

