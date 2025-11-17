Conductor Muere al Chocar con Señalamiento en Carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en Escobedo

La madrugada de este lunes 17 de noviembre, el conductor de un automóvil murió al estrellar su coche contra un señalamiento tipo bandera en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en su cruce con el boulevard Canadá de la colonia Puerta de Anáhuac, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

El accidente generó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos de la Proxpol, quienes acordonaron la zona y confirmaron que el conductor del auto color gris, que hasta el momento no ha sido identificado, ya no contaba con signos vitales. Paramédicos de la Cruz Roja intentaron reanimarlo pero no lo lograron.

Las autoridades aún investigan la causa de este accidente en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, analizan una posible dormitada o una mala decisión al volante como los factores que pudieron haber provocaron el choque contra el señalamiento tipo bandera, en el que perdió la vida el hombre.

Muere mujer en volcadura de camioneta en Pesquería

Durante esta misma madrugada se registró otro accidente vial en el municipio de Pesquería, Nuevo León, que dejó como saldo una mujer sin vida. Fue en un camino de terracería, cerca de las calles Villa Adriana y Villa Alex, en la colonia Villa Regina, donde el conductor presuntamente en estado de ebriedad volcó y una de sus acompañantes murió.

Tras el reporte, arribó al lugar personal de Protección Civil de Nuevo León donde se halló una camioneta volcada, y una mujer fallecida. Otra mujer, identificada como Chelsy de 20 años de edad, fue llevada al Hospital Metropolitano para su atención médica. En el sitio fue detenido el conductor que se encontraba en presunto estado de ebriedad.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH