Pareja Resulta Lesionada al Chocar contra Tienda de Autoservicio en Monterrey

Una pareja que conducía una camioneta resultó lesionada luego de estrellarse con una tienda de autoservicio ubicada en el cruce de Jesús M. Garza y la avenida Félix U. Gómez, en la colonia Terminal, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El accidente ocurrió minutos después de las 06:00 de la mañana de este domingo 16 de noviembre y generó la movilización de cuerpos de emergencia.

Testigos señalaron que presuntamente un auto se le cerró a la pareja que conducía la camioneta, lo que provocó que realizaran una mala obra al volante y terminarán estrellados contra la fachada de la tienda de autoservicio. Debido al impacto, la parte delantera del vehículo terminó dentro del establecimiento, en parte del área de cobro.

Elementos de Protección Ciivl de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey arribaron al lugar luego de recibir el reporte del accidente. La zona fue acordonada para realizar el retiro de la unida con ayuda de una grúa, por lo que, fueron cerrados los carriles derechos de la avenida Félix U. Gómez con dirección hacia el sur.

Pareja lesionada se traslada al hospital por sus propios medios

De acuerdo con lo informado, al arribar al sitio, los elementos de Protección Civil no encontraron al conductor, pues este ya se había trasladado junto con su acompañante, con sus propios medios, al Hospital Muguerza Conchita para su atención médica. La pareja que resultó lesionada fue identificada como Alejandro Mendiola de 29 años de edad y Celica Danae Gómez de 36 años de edad; hasta el momento, se desconoce su estado de salud actual.

El choque causó daños en los ventanales, puertas y estructura de la fachada de la tienda de autoservicio; mientras que, la parte frontal de la camioneta que se impacto quedó severamente afectada. Luego de un par de horas, las unidades de emergencia lograron retirar la unidad y eliminaron riesgos en el área donde ocurrió el accidente.

