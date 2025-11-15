Localizan Cuerpo Envuelto en Plástico Bajo Vagón de Tren en San Nicolás de los Garza, NL

El hallazgo de un cuerpo debajo de un vagón de tren generó una fuerte movilización policiaca en la colonia Villas de Anáhuac, en el municipio de San Nicolás. El descubrimiento se realizó durante la noche de este viernes 14 de noviembre, cuando una persona fue encontrada envuelta en plástico y oculta bajo uno de los vagones del tren que se ubicaba en la zona. Este hecho, reportado minutos antes de las 11 de la noche.

Video: Encuentran Cuerpo Debajo de Un Vagón de Tren en San Nicolás

De acuerdo con la información, el hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Anillo Periférico y Villa de Casas. Habitantes del sector notificaron a las autoridades tras percatarse de la presencia del cuerpo, lo que provocó una respuesta inmediata por parte de los cuerpos de seguridad. La víctima se encontraba envuelta en plástico y presentaba signos evidentes de violencia.

Víctima presentaba un golpe en la cabeza y estaba atada en San Nicolás

Las autoridades revelaron que el cadáver pertenecía a una persona que además de estar envuelta con plástico, se encontraba atada con un cordón de color azul. Asimismo, se informó que la víctima presentaba un golpe en la cabeza, lo cual refuerza la línea de investigación que sugiere un homicidio perpetrado en otro lugar y posteriormente abandonado en este punto.

Agentes ministeriales de la Fiscalía arribaron al sitio para acordonar el área y dar inicio a los protocolos correspondientes. Poco después, elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Judiciales se encargaron de realizar las primeras diligencias, incluyendo el levantamiento de indicios y fotografías del lugar.

Como parte de las investigaciones, se informó que las autoridades ya están revisando las cámaras de vigilancia ubicadas en colonias cercanas, con el fin de identificar a los responsables o determinar si algún vehículo estuvo involucrado en el traslado del cuerpo. La revisión de estos sistemas podría aportar datos clave para reconstruir la ruta de los responsables y esclarecer el homicidio.

La zona permaneció asegurada durante varios minutos mientras los peritos continuaban con sus labores. Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre la identidad de la víctima ni posibles móviles del crimen, aunque las investigaciones continúan abiertas y bajo seguimiento de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León

Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

RR