Investiga Fiscalía Lesiones y Privación de la Libertad de Mujer en Centro Médico de Obispado, NL

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha iniciado una investigación tras recibir una denuncia por privación ilegal de la libertad y lesiones, ocurridas en un centro médico ubicado sobre la Avenida Hidalgo. El fiscal general, Javier Flores, detalló que el operativo de cateo realizado el pasado jueves 13 de noviembre fue consecuencia de la denuncia presentada por una mujer que presuntamente fue retenida en contra de su voluntad en uno de los consultorios del establecimiento.

De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal, la mujer afectada habría permanecido en el consultorio por un tiempo aún no determinado. Durante ese período, según las primeras declaraciones, la víctima sufrió diversas lesiones, aunque los detalles sobre la naturaleza de las mismas aún no han sido completamente esclarecidos

El funcionario también indicó que, durante el cateo en el centro médico, los agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León incautaron diversos documentos del consultorio en el que presuntamente se dieron los hechos. Además, se obtuvieron grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar, las cuales podrían aportar más información sobre los sucesos ocurridos.

Seguimiento de la investigación en clínica de Obispado

Javier Flores, fiscal general destacó que, a pesar de las evidencias recabadas durante el operativo, no se ha logrado la detención de ningún sospechoso hasta el momento. Sin embargo, se continúa trabajando en la integración de la carpeta de investigación, en la que se abordan los cargos de lesiones y privación ilegal de la libertad.

"La denuncia es clara; contamos con una denuncia de un usuario que se queja de una privación ilegal de la libertad. Se realizó un cateo y estamos integrando la carpeta con respecto a las lesiones y la privación temporal de la libertad"

comentó el fiscal general Javier Flores, quien aseguró que el caso sigue siendo investigado a fondo.

El cateo, llevado a cabo por personal de la Fiscalía de Nuevo León, se centró en un centro médico que, según la denuncia, habría sido el lugar donde se cometieron los hechos. Aunque aún no se tiene claridad sobre los responsables, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León sigue avanzando en la investigación, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y, si se encuentra evidencia suficiente, proceder con las detenciones pertinentes.

Por ahora, las autoridades continúan revisando las pruebas obtenidas durante el cateo y analizando las grabaciones de seguridad para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos.

Con información de Luis Beza / Noticias N+

RR