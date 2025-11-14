Hombre Muere Tras Caer de un Segundo Piso Mientras Realizaba Labores de Pintura en Guadalupe, NL

La tarde de este viernes 14 de noviembre, un hombre perdió la vida luego de caer de un segundo piso mientras se encontraba pintando en un domicilio ubicado sobre la avenida Acueducto en la colonia Tierra Propia en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Los primeros informes mencionaban que el hombre sufrió una descarga eléctrica, pero fue descartado.

Según testigos, el hombre se encontraba realizando labores de pintura en el segundo piso de un domicilio y al realizar algunas maniobras, el hombre perdió el equilibrio sobre unas escaleras cayendo sobre el pavimento afuera del lugar donde se encontraba laborando. Familiares al darse cuenta de lo ocurrido llamaron a los cuerpos de emergencia para pedir ayuda.

Hasta este punto llegaron elementos de la Policía de Guadalupe y paramédicos, quienes confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales. Minutos después arribó la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), para comenzar con las investigaciones correspondientes en el sitio para determinar como ocurrió el accidente que le quitó la vida a la víctima.

Cierran avenida Acueducto tras muerte de hombre en la colonia Tierra Propia

Presuntamente el fallecido, identificado como Angel de 31 años de edad, era habitante del domicilio en que se encontraba realizando los labores de pintura. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) llegaron a este punto para entrevistar a familiares quienes presenciaron los hechos. Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este accidente.

Elementos de seguridad acordonaron el área del accidente para que autoridades llevaran a cabo los trabajos de investigacIón, por lo que Tránsito y Policía de Guadalupe pidieron a los automovilistas encontrar vías alternas. El acceso a este punto solo será para habitantes que tengan su vivienda en la avenida Acueducto.

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM