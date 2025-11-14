Hombres Armados Asaltan Negocio de Equipo de Seguridad en San Nicolás, Nuevo León

La mañana de este viernes 14 de noviembre, un grupo de hombres armados asaltaron un negocio de equipo de seguridad industrial ubicado en la colonia La Fe en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Noticia relacionada: Detiene a Dos Hombres por Presunto Robo de Autopartes en Monterrey

Fueron tres hombres armados los que entraron al negocio, ubicado en el cruce de las calles Océano Pacífico y Puerto Tampico. Los presuntos asaltantes sometieron a los empleados y algunos clientes que se encontraban en el lugar. Los sujetos amenazaron a sus víctimas para comenzarlos a despojarlos de sus bienes.

Los afectados reportaron haber sido despojados de carteras y dinero en efectivo, mientras que los empleados del lugar mencionaron que los hombres armados también se llevaron diversos objetos que se encontraban en venta en este establecimiento. De inmediato se pidió el apoyo de los elementos de seguridad.

Realizan operativos de seguridad tras asalto a negocio en San Nicolás

Hasta este negocio llegaron elementos de la Policía de San Nicolás y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes comenzaron con los trabajos correspondientes y entrevistar a los afectados para trata de identificar a los sujetos armados. Se espera que también se revisen las cámaras de seguridad de este negocio y de lugares cercanos para tratar de seguir la ruta de los presuntos implicados en este asalto y poder detenerlo de una forma más rápida.

Luego de que se cometiera este presunto asalto, los elementos de la Policía de San Nicolás comenzaron un operativo búsqueda en zonas cercanas de la colonia La Fe con el fin de detener a los sujetos armados. Agentes de investigación pidieron a locatarios de la zona reportar si han sido víctimas de asaltos para incorporar sus casos en la carpeta de este caso.

Historias recomendadas:

Con información de Azael Valdez | N+

DAGM