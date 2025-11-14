Encuentran a Hombre Asesinado a Balazos en Casa Abandonada en Monterrey

Un hombre asesinado de múltiples impactos de bala fue hallado en una casa abandonada de Monterrey, Nuevo León. El crimen movilizó a las autoridades los primeros minutos de este viernes 14 de noviembre a las calles Mariano Paredes y Benjamín Franklin, en la colonia Benito Juárez.

Elementos de la Policía de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio luego de recibir el reporte de disparos y de un hombre presuntamente inconsciente. Al llegar confirmaron que la víctima había muerto de manera violenta, por lo que llevaron a cabo el acordonamiento del lugar para iniciar con las indagatorias correspondientes.

La víctima, un hombre de entre 20 y 25 años de edad, quien no ha sido identificado de manera oficial, presentaba al menos tres impactos de bala en el tórax. Vecinos de la zona cercana a la colonia Progreso indicaron que la escena del crimen era usada como un supuesto punto de venta de droga.

Otro hombre fue encontrado muerto al interior de un domicilio en la colonia Fidel Velázquez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El hallazgo se dio durante la tarde del jueves 13 de noviembre, en una vivienda donde rentan cuartos, en la calle José Luis Lozano.

La zona fue acordonada por elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) para realizar las investigaciones correspondientes que ayuden a determinar cómo ocurrió la muerte del hombre que, hasta el momento, no ha sido identificado de manera oficial por las autoridades.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

