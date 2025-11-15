Muere Niña de 5 Años y Joven de 17 tras Ataque a Balazos en San Nicolás de los Garza

Un ataque a balazos ocurrido minutos antes de la medianoche del viernes 14 de noviembre en la colonia Prados del Nogalar, en el municipio de San Nicolás, dejó como resultado la muerte de una niña de cinco años y de un adolescente de 17 años. Las autoridades confirmaron que la cifra de fallecidos ascendió a dos tras la actualización dada a conocer durante la tarde del sábado 15 de noviembre, después de que se reportara el deceso de la menor.

La información fue difundida inicialmente durante un reporte de seguridad se dio a conocer que el ataque armado ocurrió en el cruce de las calles Chihuahua y María Camarena. En ese punto, hombres armados que viajaban a bordo de una motocicleta se estacionaron frente a un domicilio y posteriormente accionaron sus armas en repetidas ocasiones contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar.

La menor falleció en el Hospital tras recibir un impacto en la cabeza

La niña de cinco años resultó gravemente herida luego de recibir un impacto de bala en la cabeza. Fue trasladada de inmediato a un hospital de la localidad, donde permaneció bajo atención médica. Sin embargo, horas después de su ingreso, se confirmó su fallecimiento, convirtiéndose en la segunda víctima mortal del ataque.

Por otra parte, la primera víctima que perdió la vida en el lugar de los hechos fue un adolescente de 17 años, quien murió a consecuencia de los disparos efectuados por los agresores. Su identidad no fue revelada, pero se confirmó que formaba parte del grupo atacado por los sujetos armados.

También se informó que otra persona resultó herida de bala durante este ataque. Esta víctima, cuya identidad y estado de salud no han sido revelados, se trasladó por sus propios medios a un hospital para ser atendida. Hasta el momento no se ha actualizado su condición médica.

Vecinos del sector señalaron que el ataque fue directo y realizado por hombres armados que no permanecieron más que unos segundos en el sitio. Tras detonar sus armas en múltiples ocasiones, huyeron rápidamente a bordo de su motocicleta con rumbo desconocido.

El área del ataque fue acordonada por policías municipales y agentes ministeriales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho. Hasta ahora no se han dado detalles sobre posibles móviles o sospechosos relacionados con esta agresión.

