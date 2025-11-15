Detienen a Hombre por Presunta Ejecución de Enfermero del IMSS en Monterrey

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves y la Agencia Estatal de Investigaciones, informó sobre la detención de un hombre identificado como Isaac “N”, de 44 años de edad, señalado como presunto responsable de la ejecución de un enfermero del IMSS en la zona sur de Monterrey.

Video: Detienen a Hombre por Supuesta Ejecución de Enfermo del IMSS En Sur de Monterrey

La detención se realizó en la vía pública, en calles de la colonia Urdiales, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control. De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, los hechos que se le atribuyen ocurrieron el pasado 6 de noviembre de 2025.

Ese día, la víctima identificada como Maximino, de 40 años de edad y empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social, llegaba a su lugar de trabajo ubicado en la Subdelegación del IMSS sobre la avenida Ignacio Morones Prieto, en la colonia Independencia.

El ataque ocurrió cuando el enfermero llegaba a su trabajo en Monterrey

Según las investigaciones, Maximino estacionó su vehículo sobre la calle Privada Ayutla, perteneciente a la misma colonia. Antes de descender del automóvil, fue interceptado por Isaac “N”, quien presuntamente portaba un arma de fuego corta. El agresor se aproximó al vehículo y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, provocando que quedara sin vida dentro de la cabina del automotor.

Tras el ataque, el presunto responsable se alejó corriendo para abordar un vehículo donde lo esperaba un cómplice con quien huyó del sitio. Autoridades señalaron que, además del detenido, un segundo implicado continúa siendo buscado por la Agencia Estatal de Investigaciones.

Isaac “N” fue ingresado a un centro penitenciario, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal. Está siendo investigado por el delito de homicidio calificado. Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado el posible móvil del crimen, pero confirmó que las indagatorias continúan activas para esclarecer completamente la forma en que se planeó y llevó a cabo esta ejecución.

Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

