Matan a Hombre a Balazos en Calles de Santa Catarina, Nuevo León

Un hombre fue ejecutado a balazos la noche del lunes 17 de noviembre, luego de presuntamente participar en un pleito que se registró en calles del municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El reporte de una persona lesionada por arma de fuego se generó cerca de las 10:00 de la noche en el cruce de Ignacio López Rayón y Morelos, en la zona Centro.

Tras la alerta al C4 municipal, elementos de la Policía de Santa Catarina acudieron y confirmaron el hecho violento donde paramédicos de Jaguares Protección Civil de Santa Catarina, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, debido a las heridas por los proyectiles de arma de fuego.

Identifican a víctima de ataque a balazos e inician investigación en Santa Catarina

El hombre fallecido fue identificado como Miguel Ángel de 35 años de edad, quien presentaba al menos un impacto de bala en el tórax. De acuerdo con una fuente policial, la víctima contaba con antecedentes penales por delitos contra la salud, lo cual será tomado en cuenta como parte de las indagatorias.

La zona fue acordonada por policías municipales de Santa Catarina, mientras agentes ministeriales que arribaron al lugar iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el ataque a balazos y cuál fue el móvil del homicidio del hombre de 35 años de edad. Hasta el momento, no hay reporte de personas detenidas por este hecho violento.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

