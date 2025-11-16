Encuentran a Familia Asesinada Dentro de Casa en Guadalupe, Nuevo León

La madrugada de este domingo 16 de noviembre, una familia de tres integrantes fue asesinada en un domicilio de la colonia Villas de San Sebastián, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El triple homicidio se registró en una casa marcada con el número 436, en la calle San Miguel, entre las calles San Jorge y San Felipe.

Fue a las 03:00 horas del domingo cuando las autoridades de seguridad recibieron el reporte y posteriormente se movilizaron hasta el sitio. Al ingresar a la vivienda visualizaron a las tres personas sin signos vitales y con heridas causadas por un arma blanca. Posteriormente llevaron a cabo el acordonamiento de la zona.

Las víctimas fueron identificadas como María, de 54 años de edad; Ricardo, de 57 años de edad; y su hija Tania, de 29 años de edad. De manera preliminar, una fuente reveló que la tragedia se desencadenó presuntamente por un conflicto familiar; sin embargo, las autoridades estatales y del municipio de Guadalupe continúan con las indagatorias.

Buscan a responsables del triple homicidio de una familia en Guadalupe

Sobre el responsable o los responsables del triple homicidio, la autoridad investigadora no proporcionó información. Se espera que con ayuda en las próximas horas den más detalles sobre la identidad y el paradero que quien o quienes asesinaron a los tres integrantes de la familia: madre, padre e hija.

Agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, elementos de la Policía Municipal de Guadalupe y elementos del Ejército Mexicano, resguardaron la calle San Miguel y un parque de la zona durante varias horas, como parte de las investigaciones del caso.

