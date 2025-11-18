Incendio de Auto Deja a Familia Sin Cita para Tramitar la Visa en San Pedro, Nuevo León

La mañana de este martes 18 de noviembre, una familia perdió su cita con el Consulado Americano para tramitar sus visas luego de que su papelería terminara en cenizas tras incendiarse el auto en que viajaban en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

El incidente fue reportado alrededor de las 9:00 de la mañana en la avenida Morones Prieto. El matrimonio y sus dos hijas se desplazaban de poniente a oriente cuando, a unos metros de su destino, notaron humo que salía del área del motor. En cuestión de segundos, el vehículo comenzó a arder, lo que obligó a la familia a detener la marcha y bajar rápidamente para ponerse a salvo.

La familia resultó ilesa; sin embargo, no lograron rescatar la documentación que llevarían al trámite para obtener sus visas y viajar a Estados Unidos. Los papeles, junto con pertenencias personales que cargaban para la cita, quedaron dentro del automóvil y fueron consumidos por el fuego.

Investigan origen de incendio de auto en San Pedro

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León acudieron al lugar para sofocar las llamas, las cuales se habrían originado en la parte delantera del vehículo, presuntamente debido a una falla mecánica. Las labores para controlar la situación se extendieron por varios minutos y, debido al despliegue de las unidades de emergencia, fue necesario cerrar un tramo de la avenida Morones Prieto por una hora.

Una vez que el fuego fue extinguido y el automóvil enfriado, las autoridades procedieron a retirarlo del lugar para restablecer la circulación. Hasta el momento, la familia no ha informado si podrá reprogramar su cita en el Consulado, mientras las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar la causa exacta del incendio.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM