Autoridades Realizan Cateo por Presunto Narcomenudeo en Monterrey; Detienen a Un Hombre

Este martes 18 de noviembre, autoridades de Monterrey llevaron a cabo un operativo de cateo relacionado con presuntas actividades de narcomenudeo en una casa ubicada en la colonia 10 de Marzo. El operativo se realizó alrededor de la 1:00 de la tarde, en el cruce de la calle José Justo Corro con la avenida Venustiano Carranza, justo frente al mercado campesino local, un área de alto flujo peatonal y vehicular.

En el operativo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de la Fiscalía General, quienes fueron apoyados por una unidad canina especializada en la detección de sustancias ilícitas. En total, se desplegaron al menos seis unidades ministeriales, además de una unidad de la Fiscalía General de Nuevo León, todas con la misión de realizar una exhaustiva inspección dentro de la casa, de color verde, que estaba siendo investigada por su posible vínculo con actividades ilegales.

Este sector ya ha sido intervenido en múltiples ocasiones. En los últimos dos meses, se han registrado al menos tres cateos en esta misma área, lo que refleja la preocupación de las autoridades y convierte al sitio en un punto de atención constante para la Agencia Estatal de Investigaciones.

La propiedad cateada es una casa de gran tamaño, donde autoridades llevaron a cabo revisiones para localizar posibles indicios relacionados con actividades ilícitas. El operativo mantuvo acordonada toda la esquina mencionada, por lo que autoridades pidieron a los vecinos mantenerse atentos a las indicaciones mientras el perímetro continuaba cerrado.

Mientras el cateo se desarrollaba, cámaras captaron el momento en que los agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones sacaron a un hombre de la casa inspeccionada. El hombre vestía una playera negra, fue esposado y trasladado hacia una de las unidades ministeriales. Hasta ese momento, esta persona era el único detenido como parte del operativo.

Se informó que aún quedaba pendiente confirmar qué objetos o sustancias habían sido asegurados dentro de la casa en relación con las presuntas actividades de narcomenudeo.

Tras el traslado del detenido, una de las unidades ministeriales se retiró del lugar, mientras otras tres permanecieron en la zona para continuar con las investigaciones. Se espera que en las próximas horas se informe sobre el avance de las investigaciones y cualquier aseguramiento adicional.

