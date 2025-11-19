Conductora Atropella a Dos Elementos de Tránsito de Monterrey en Filtro Antialcohol

Dos oficiales de Tránsito de Monterrey fueron atropelladas por una conductora cuando se encontraban en un filtro antialcohol en las avenidas Leones y Gonzalitos, en la colonia Leones, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El atropello se registró durante la madrugada del miércoles 19 de noviembre.

Aparentemente, de acuerdo con los primeros reportes, la automovilista no vio el filtro antialcohol y al sentirse acorralada por los oficiales intentó escapar, fue en ese momento cuando arrolló a las dos mujeres elementos de Tránsito de Monterrey, quienes terminaron heridas debido al impacto del vehículo.

El hecho generó la movilización de cuerpos de emergencia. Al lugar llegaron elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja, quienes les brindaron los primeros auxilios a las uniformadas; una de ellas fue trasladada al Hospital de Servicios Médicos Municipales de Monterrey para ser atendida de emergencia.

Detienen a conductora por atropellar a dos elementos de Tránsito en filtro antialcohol

Luego de registrarse el atropello de las dos elementos de Tránsito de Monterrey, las autoridades llevaron a cabo la detención de la presunta responsable. La conductora, quien aparentemente se encontraba bajo los influjos del alcohol, fue retenida para su investigación y para deslindar responsabilidades.

La zona permaneció acordonada por elementos de la Policía de Monterrey mientras los paramédicos auxiliaban a las víctimas. Luego de detener a la presunta responsable y trasladarla para continuar con las indagatorias correspondientes, los oficiales retiraron el acordonamiento y liberaron la circulación en las avenidas Leones y Gonzalitos.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH