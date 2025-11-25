Detienen a Dos Hombres con Armas de Fuego en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a dos hombres con armas de fuego en la avenida Pino Suárez y Colón, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La persecución para capturar a los sujetos ocurrió durante la tarde de este martes 25 de noviembre.

Al menos seis patrullas y otros elementos de la Policía de Monterrey en motocicleta le cerraron el paso a los dos hombres que viajaban e bordo de un auto color gris, para lograr detenerlos. Al revisarlos, les encontraron dos armas de fuego.

Hasta el momento, las autoridades de Monterrey no han dado a conocer la identidad de los hombres detenidos, únicamente se sabe que tienen aproximadamente entre 25 y 30 años de edad. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. También se desconoce si la persecución inició por un reporte de sujetos armados en la zona.

Video: Detienen a Dos Hombres con Armas de Fuego en Avenida Pino Suárez y Colon en Monterrey

Cierran dos carriles por detención de hombres en Monterrey

Dos carriles de la avenida Pino Suárez fueron cerrados durante la detención de los dos hombres armados, que se dio casi en el cruce con la avenida Colón, en el Centro de Monterrey. Así permaneció por varios minutos par realizar el levantamiento de evidencias.

El vehículo donde viajaban los detenidos fue asegurado por la autoridades. Elementos de la Policía de Monterrey, binomios caninos y agentes de investigación permanecieron en el lugar acordonado en espera de la llegada de los peritos para continuar con las indagatorias del caso.

