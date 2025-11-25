Marcha por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Monterrey: Hora y Lugar de Inicio

Este martes 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el colectivo Morras Feministas Mty (Monterrey) realizarán un marcha para conmemorar y exigir que se elimine la violencia contra las mujeres y niñas.

A las 03:00 de la tarde el colectivo Morras Feministas Mty (Monterrey) iniciarán las actividades con un tendedero de denuncias en la Explanada de los Héroes y posteriormente, a las 05:00 de la tarde comenzará la marcha por la eliminación de la violencia contra la mujer desde el Palacio de Gobierno, en la zona centro de la ciudad de Monterrey.

Blindan con vallas metálicas Palacio de Gobierno

Desde la madrugada de este martes 25 de noviembre, elementos de Fuerza Civil colocaron vallas metálicas alrededor del Palacio de Gobierno a manera de blindarlo, previo a la marcha que se realizará por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

De acuerdo con las autoridades estatales, llevaron a cabo la colocación de estas vallas metálicas alrededor del Palacio de Gobierno para evitar posibles daños al inmueble, pues en manifestaciones anteriores se han registrado afectaciones en la fachada.

Cabe destacar que estas vallas obstruyen un carril de la circulación vehicular en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, por lo que se recomienda a los automovilistas tener precaución al manejar por la calle Zaragoza, con dirección hacia el sur.

