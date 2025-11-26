¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 26 de Noviembre 2025? Estas son las Temperaturas

La mañana de este miércoles 26 de noviembre se registró lluvia en el Área Metropolitana de Monterrey debido a la llegada de un refuerzo al frente frío número 16 de la temporada. Las lluvias de esta mañana podrían disminuir para la noche al 20% mientras que el frente avanzará hacia el oriente del territorio nacional.

La masa de aire frío está llegando a la frontera norte y noreste de México que ocasionará descenso de temperaturas que inician cerca de los 19˚C y terminará por la noche cerca de 15˚C en el estado de Nuevo León.

Noticia relacionada: Quedan Carros Varados por Encharcamientos y Lluvias en San Nicolás

La calidad del aire es buena en todas las estaciones de monitoreo ambiental gracias a la presencia de las precipitaciones. Se han reportado encharcamientos importantes y cierres viales en distintas avenidas debido a la acumulación de lluvia. Se espera que las precipitaciones continúen durante la mañana y parte de la tarde de este miércoles.

¿Continuarán las lluvias en Nuevo León?

Para mañana jueves 27 de noviembre se mantienen los porcentajes de probabilidad de lluvias cerca del 50% y 37% para el viernes, por lo que se esperaría que nublados y lluvias nos acompañen en las siguientes 24 y 48 horas por el refuerzo de la masa de aire frío, causando afectaciones en el litoral del Golfo de México con viento moderado y lluvias.

Para mañana se espera que las temperaturas se muevan muy poco, de los 13˚C a 15˚C las mínimas y 18˚C a 19˚C las máximas, repitiendo el rango de temperaturas para el viernes 28 de noviembre. El domingo 30 de noviembre se espera que llegue un nuevo frente frío provocando nuevamente la probabilidad de lluvias y con descenso de temperaturas para los días lunes, martes y miércoles, con mínimas cerca o de los 10˚C a 8˚C y máximas de 17˚C.

Historias recomendadas:

Con información de Mauro Morales | N+

SHH