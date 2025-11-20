Hombre Sobrevive a Intento de Homicidio en la Colonia Independencia en Monterrey

Un hombre que supuestamente trabajaba como taxista en una unidad pirata sobrevivió a un intento de homicidio en lo alto de la colonia Independencia, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El ataque a balazos se registró durante el medio día de este jueves 20 de noviembre y generó la movilización de elementos de seguridad y de emergencia.

Las autoridades y rescatistas arribaron al sitio del ataque armado que se dio al exterior de una pequeña tienda de abarrotes ubicada en el cruce de Serafín Peña y Castelar. Testigos relataron que una persona de aproximadamente 50 años de edad llegó a la zona y se estacionó para esperar a encontrar pasajeros.

Mientras el sujeto esperaba, de manera repentina, sujetos armados se le aproximaron y le dispararon en al menos dos ocasiones para después darse a la fuga. Minutos después, personal de la Fuerza Civil arribó la zona tras recibir el reporte de disparos, donde encontraron al hombre lesionado.

Atienden a víctima que sobrevivió a intento de homicidio en Monterrey

Personal de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios a la víctima quien recibió dos impactos de bala, uno en el brazo y otro en el tórax. El hombre fue identificado como Alejandro Niño de 50 años de edad, a quien trasladaron al Hospital Universitario, donde permanece bajo atención médica.

Agentes ministeriales también llegaron a la colonia Independencia, en el municipio de Monterrey, para recabar información y tratar de identificar a los responsables del ataque. Hasta el momento no hay reporte de personas detenidas por este intento de homicidio.

