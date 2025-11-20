Roban Joyería y Dinero en Efectivo en Casa de la Colonia Churubusco en Monterrey

La mañana de este jueves 20 de noviembre, se reportó el robo en una propiedad ubicada en la colonia Churubusco en Monterrey, Nuevo León. Según el propietario de la vivienda, los presuntos ladrones aprovecharían la poca seguridad en la zona.

El hecho se registró en una casa situada sobre la calle Azcapotzalco, la cual presuntamente fue elegida por ladrones debido a que se encontraba sola. Fue el dueño quien, al regresar, se dio cuenta de que algo no estaba bien al ver una de las ventanas forzada y varios objetos tirados en el suelo. De inmediato llamó a las autoridades para pedir apoyo.

Cuando elementos de seguridad ingresaron al domicilio junto con el propietario, confirmaron que había destrozos en distintas áreas de la casa. El responsable habría ingresado por una de las ventanas laterales, la cual presentaba daños visibles. Una vez dentro, el ladrón recorrió varias habitaciones y tomó diferentes objetos de valor antes de huir.

Las autoridades informaron que entre lo robado se encuentran relojes, joyería diversa, una bocina, botellas de bebidas alcohólicas, artículos personales y dinero en efectivo. Todo esto fue descrito por el afectado durante la revisión inicial. Elementos de la Policía de Monterrey acudieron al lugar para tomar el reporte correspondiente y dialogar con el propietario, quien explicó que no cuenta con cámaras de seguridad en su domicilio.

Detienen a hombre por actitud sospechosa tras robo en casa en Monterrey

Mientras los oficiales realizaban un recorrido por las calles cercanas, detectaron a un hombre que merodeaba por la zona a bordo de una bicicleta. Debido a que su comportamiento les pareció sospechoso, los policías lo detuvieron para una revisión preventiva. Aunque no se confirmó su relación con el robo, quedó a disposición de la autoridad para continuar con las investigaciones.

Vecinos de la colonia Churubusco pidieron a los elementos de la Policía de Monterrey realizar más recorridos por esta zona para evitar que los robos a casa hogar sigan ocurriendo. Elementos de seguridad mencionaron que seguirán realizando rondines por este punto, con el fin de identificar a el o los sujetos que entraron a este hogar afectado.

