Pasajero Agrede a Chofer de la Ruta 611 Tras Negarle Bajada en Av. Miguel Alemán en Nuevo León

Un chofer de la ruta 611 San Andrés fue agredido por un usuario luego de que le negara abrir las puertas de la unidad para que pudiera bajar sobre la avenida Miguel Alemán en medio del tráfico. El percance ocurrió la noche del miércoles 19 de noviembre en los carriles de esta vía en dirección al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

El conductor le negó su petición debido a que se encontraba en medio de varios vehículos detenidos por el tráfico sobre la avenida Miguel Alemán, la cual se encuentra con algunos cierres debido a la construcción de la Línea 6 del metro. La víctima pidió al usuario que esperara a una parada oficial, lo cual causó su enojo.

En un video que llegó a la redacción de N+ Monterrey se puede observar como otros usuarios comienzan a ayudar al chofer el cual habría recibido algunos golpes por parte del agresor. Fue otro pasajero quien tomó del cuello al sujeto que se encontraba alterando el orden para poder controlarlo. Por su parte, el conductor se ve como saca su celular mientras algunas mujeres le gritaban que llamara a las autoridades de seguridad.

Video: Pasajero Pelea con Chofer de Camión Ruta 611 Pedía Bajar en Plena Av. Miguel Alemán

Usuarios piden acción contra agresor de chofer de la Ruta 611

El hombre que abrazó por el cuello al agresor para someterlo le pidió que se calmara y que solo lo soltaría si bajaba de la unidad. Al aceptar la petición, el chofer abrió las puertas de la unidad para que el sujeto bajara y se fuera del sitio. Hasta el momento no se ha dado un comunicado por parte de alguna autoridad, por lo que se espera que el agredido reciba orientación legal contra el usuario.

Aunque los usuarios reconocieron que el tráfico lento causa enojo y frustración, mencionaron que la forma en que actuó el hombre no fue la adecuada, por lo que piden se haga algo al respecto contra el agresor debido a que puso en riesgo la vida de los demás pasajeros que se encontraban en la unidad durante la pelea.

DAGM