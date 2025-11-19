Hombres Armados Atacan a Agentes Ministeriales en China, Nuevo León

La tarde de este miércoles 19 de noviembre, agentes ministeriales sufrieron un ataque por parte de hombres armados sobre la carretera libre a Reynosa en el municipio de China, Nuevo León.

Fue en la comunidad conocida como La Enramada donde hombres armados, a bordo de una camioneta, abrieron fuego contra la unidad donde iban los agentes ministeriales. Luego de la agresión, el automóvil de los agresores aceleró para huir de este punto.

Pese a las ráfaga de balas que recibieron los ministeriales, no se reportaron personas lesionadas. Minutos después llegaron hasta este sitio elementos de diversas corporaciones de seguridad para brindarle apoyo a los elementos que sufrieron la agresión.

Cerca del área donde se registró este ataque armado, elementos de Fuerza Civil comenzaron un despliegue con el fin de identificar a los hombres armados y poder detenerlos. Hasta el momento se desconoce la razón del ataque, por lo que se espera que en las próximos horas se de más información.

Atacan a balazos a conductor en San Nicolás

Otro ataque a balazos registrado este 19 de noviembre ocurrió sobre la avenida Rómulo Garza, cuando dos hombres a bordo de motocicleta atacaron con armas de fuego a un conductor que circulaba en una camioneta por el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Luego de recibir los impactos de bala, la víctima estrelló su auto contra un camión revolvedor de cemento.

Hasta este punto llegaron elementos de la policía municipal y fueron quienes confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales. Luego del ataque, elementos de seguridad realizaron un despliegue hasta este punto donde comenzaron con las investigaciones correspondientes. La lateral de la avenida Rómulo Garza quedó completamente cerrada debido a este hecho delictivo.

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM