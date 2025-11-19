Asesinan a Balazos a Hombre a Bordo de Camioneta en San Nicolás, Nuevo León

Un hombre fue ejecutado a balazos al interior de su camioneta cuando circulaba por la avenida Rómulo Garza en su cruce con avenida Los Árboles en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Elementos de seguridad llevan a cabo un despliegue en el sitio.

El ataque a balazos ocurrió cuando el hombre conducía una camioneta en color gris por la lateral de la avenida Rómulo Garza, al llegar a la altura de la avenida Los Árboles una motocicleta se acercó a la ventana del conductor y comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones.

Luego de recibir los impactos de bala, el conductor se estrelló contra la parte trasera de un camión revolvedor de cemento. Al percatarse de la situación, testigos llamaron de inmediato a los elementos de seguridad y paramédicos. Hasta este punto llegaron elementos de la Policía de San Nicolás, quienes confirmaron la muerte del sujeto.

Los elementos de seguridad de inmediato acordonaron el área mientras al punto llegaban elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos del Instituto de Criminalistica y Servicios Periciales (ICSP) quienes llevarán a cabo los labores correspondientes y abrir una carpeta de este caso.

Realizan operativos de seguridad tras ataque a balazos en San Nicolás

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre ejecutado, pero elementos de investigación mencionaron que el sujeto tendría entre 50 a 55 años de edad. Los elementos de seguridad siguen recabando información en el sitio, por lo que la lateral de esta avenida quedó completamente cerrada causando tráfico pesado en este punto.

Según testigos, se trataría de dos agresores los cuales portaban casco en color negro, por lo que elementos de seguridad ya se encuentran realizando un operativo en lugares cercanos con el fin de identificar a los implicados. Se espera que autoridades revisen las cámaras de seguridad de diversos negocios cercanos para visualizar como ocurrió este ataque.

