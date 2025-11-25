Hallan a Hombre Sin Vida Dentro de Camioneta en la Colonia Mitras Centro en Monterrey

La mañana de este martes 25 de noviembre se registró el hallazgo de un hombre sin vida al interior de una camioneta, lo que generó movilización de autoridades sobre las calles Lerma y Hermosillo en la colonia Mitras Centro en Monterrey, Nuevo León.

Elementos de la Policía de Monterrey llegaron hasta este punto tras recibir el reporte que alertaba sobre una persona inconsciente dentro de un vehículo estacionado. Al revisar la unidad, los oficiales confirmaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 48 años de edad, identificado como Marcelo, quien ya no presentaba signos vitales.

Este hecho llamó la atención a vecinos debido a que el hombre había sido visto minutos antes pidiendo ayuda, aunque no se determinó cual era la razón. El sujeto fue localizado recostado en el asiento del conductor, sin aparentes huellas de violencia, por lo que elementos de seguridad ya investigan el caso.

Minutos más tarde, hicieron presencia peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), así como agentes ministeriales, quienes ingresaron al domicilio del hombre con el objetivo de descartar algún posible accidente dentro del hogar. Las autoridades ya investigan si el hombre pudo haber sufrido una caída, un golpe accidental o alguna lesión que haya provocado su muerte.

Hasta el momento, la causa exacta del fallecimiento permanece bajo investigación, y será la autopsia de ley la que determine qué ocurrió en las últimas horas de vida del hombre. Las autoridades continúan recabando información que ayude a esclarecer el caso. Se espera que en los próximos días se den más detalles sobre este suceso.

