Fuerza Civil Abate a Presunto Delincuente Durante Enfrentamiento en Dr. Coss, Nuevo León

Un violento enfrentamiento entre elementos de Fuerza Civil y un grupo de civiles armados se registró este jueves 27 de noviembre al mediodía en el municipio de Doctor Coss, en la zona norte de Nuevo León. El ataque dejó como saldo a un presunto delincuente abatido, un detenido y varias armas aseguradas.

De acuerdo con información preliminar, policías estatales realizaban un operativo de inteligencia en la región cuando detectaron la presencia de sujetos armados que circulaban por la carretera a Hidalgo, aproximadamente a un kilómetro de la cabecera municipal. Al intentar acercarse, los oficiales fueron atacados a disparos, lo que desató una persecución y posterior intercambio de fuego.

Aseguran equipo táctico

Durante la confrontación, uno de los agresores fue neutralizado y otro más logró ser capturado. En el sitio también fueron decomisadas armas largas, cargadores, munición y equipo táctico que presuntamente utilizaban los atacantes.

Tras el enfrentamiento, la Guardia Nacional acudió al punto para resguardar la zona y permitir el ingreso de peritos y agentes ministeriales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.

Las autoridades confirmaron que ninguno de los elementos de Fuerza Civil resultó herido durante el operativo. La identidad de los agresores y el grupo delictivo al que podrían pertenecer se mantiene bajo investigación.

