Movilización Policiaca en Santa Catarina Deja Vehículo Asegurado y Detenidos

Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad se registró la tarde de este jueves en Santa Catarina, donde elementos de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad municipal desplegaron un operativo sobre un camino de terracería ubicado entre la avenida Las Torres y la calle Sevilla, en las inmediaciones del arroyo El Obispo y la colonia Las Pedreras.

De manera extraoficial, se informó que la movilización derivó de una persecución en la que policías habrían seguido a varios hombres que viajaban a bordo de una camioneta. El vehículo fue localizado y asegurado por agentes ministeriales, mientras personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales trabajó en el levantamiento de indicios.

Imágenes captadas desde un dron por un equipo de reporteros permitieron observar la zona del aseguramiento, un área de difícil acceso en la que las autoridades concentraron su intervención. Aunque se habla de varias personas detenidas, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la cantidad ni la identidad de los involucrados.

Mantienen zona resguardada

La Fiscalía mantiene la zona resguardada mientras recopila evidencia que permita esclarecer lo ocurrido y determinar si el vehículo está relacionado con delitos previamente investigados.

Este operativo ocurre horas después de que, en el municipio de Doctor Coss, se registrara otro hecho violento que dejó un presunto delincuente abatido y un detenido, situación que generó tensión entre los habitantes.

Las autoridades municipales y estatales adelantaron que en las próximas horas se proporcionará información oficial sobre los detenidos y los objetos asegurados durante la intervención en Santa Catarina.

