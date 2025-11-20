Mejora Salud y Físico de Osa Mina Tras su Rescate del Zoológico La Pastora en Guadalupe, NL

A casi dos meses de que la osa Mina fuera rescatada del Zoológico La Pastora, ubicado en Guadalupe, Nuevo León, la Fundación Invictus mostró a través de un video mejoras del ejemplar en su salud y apariencia.

Fue a través de redes sociales de la Fundación Invictus donde compartieron un video donde informaron que a 52 días de su rescate, la osa Mina ha subido 10 kilos de peso. En el video, se puede observar como este ejemplar se encuentra en una zona aislada, donde especialistas la alimentan y se encargan de mantenerla a salvo.

En el metraje también se puede notar el gran avance que ha tenido la osa fisicamente, ya que su pelaje es más visible y las lesiones que presentaba por su enfermedad van desapareciendo poco a poco. Pese a su mejoramiento, Mina sigue reportándose como en estado delicado de salud.

¿Cómo ha sido la estadía de la osa Mina en la Fundación Invictus?

Fue el pasado 27 de septiembre cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó a través de redes sociales que la osa Mina había sido trasladada a la Fundación Invictus, ubicada en el estado de Hidalgo. En este lugar se han encargado de la salud y bienestar de este ejemplar.

La osa mina presenta una enfermedad llamada leptospirosis, la cual deterioró severamente su pelaje y le causó algunas lesiones en la piel. En el caso de este ejemplar han trabajo varios especialistas, entre ellos un médico que viajó desde Colombia para sumarse a esta causa.

Con el paso de los meses, la fundación ha mostrado sus avances a través de videos en sus redes sociales. En diversos metrajes se ha mostrado a Mina jugando con algunas pelotas en un lugar aislado donde personal de este lugar la alimentan y le administran sus medicamentos.

