Hieren de Bala a Hombre al Intentar Robarle su Camioneta en la Autopista Monterrey-Reynosa

La mañana de este viernes 28 de noviembre se registró el robo de vehículos y un ataque a balazos que dejó un hombre herido en la autopista Monterrey-Reynosa, a la altura del kilómetro 41, en el tramo que va del municipio de Cadereyta a China, en el estado de Nuevo León.

La víctima narró que circulaba sobre la autopista Monterrey-Reynosa, en la zona cercana al Arroyo del Salitre, cuando sujetos desconocidos y que portaban armas de fuego lo interceptaron para intentar robarle su camioneta, pero al negarse le dispararon en diversas ocasiones.

El hecho generó la movilización de elementos de Fuerza Civil hasta el kilómetro 41 de la autopista, donde localizaron casquillos percutidos, además de la víctima herida a bordo de la camioneta que tenía impactos de bala y manchas de sangre.

Al sitio también arribaron peritos quienes trabajaron en la zona realizando el levantamiento de evidencias tras recibir el reporte del ataque armado e intento de robo. El conductor herido fue atendido y trasladado de emergencia para su atención médica al Hospital General de Juárez, en el estado de Nuevo León.

Reportan otro robo de vehículo en General Bravo

Este mismo viernes, dos mujeres que presuntamente eran trabajadoras de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, fueron despojadas por su vehículo cuando transitaban en el municipio de General Bravo, Nuevo León; ninguna de las dos resultó lesionada en el atraco cometido por sujetos armados.

Se presume que en los municipios de China y Los Ramones se habrían presentado hechos similares. Presuntamente estos hechos de inseguridad se han presentado este día en la autopista Monterrey-Reynosa debido a que diversos conductores transitan por esta zona para llegar a Estados Unidos y aprovechar las ofertas del Black Friday.

