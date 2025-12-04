Reportan Detonaciones de Arma de Fuego en Parte Alta de la Colonia Independencia en Monterrey

La tarde de este jueves 4 de diciembre, se reportaron detonaciones de arma de fuego en la parte alta del cerro de la colonia Independencia. Los vecinos alertaron sobre una serie de disparos que se escucharon en la calle Nuevo León y Prolongación Tamaulipas, justo en la zona más elevada del cerro en Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Nuevo León Vuelve a ser uno de los Estados Más Violentos del País en Primera Semana de Diciembre

Autoridades acudieron al sitio y realizaron un operativo en los puntos señalados. Se habla de posibles detenciones, aunque por ahora no se ha precisado cuántas personas fueron aseguradas ni si hubo objetos prohibidos decomisados.

Habitantes del sector grabaron con sus teléfonos el momento en que se escuchaban los disparos. Según indicaron, las detonaciones comenzaron alrededor de las 2:00 de la tarde y se prolongaron cerca de diez minutos, lo que generó temor entre las familias del área.

Paramédicos también se trasladaron hacia la parte alta del cerro para descartar la presencia de lesionados. Tras recorrer varias calles, confirmaron que no encontraron personas heridas, pero coincidieron en que el sonido de los disparos fue constante durante el lapso reportado por los vecinos.

Video: Reportan Múltiples Disparos en Parte Alta de la Colonia Independencia en Monterrey

Continuan investigaciones en cerro de la Independencia por detonaciones

En uno de los videos compartidos por los residentes, se aprecia claramente el estruendo de las detonaciones. Autoridades señalaron que, tras el despliegue policiaco, el área hasta el momento se encuentra en calma pero seguirán las investigaciones en el sitio.

La colonia Independencia es una de las zonas donde con frecuencia se realizan operativos por parte de Fuerza Civil. En intervenciones anteriores se han registrado detenciones, además de aseguramientos de droga y armas. Las autoridades se mantienen en el área y se espera que más adelante se emita un reporte oficial sobre lo ocurrido este jueves y los resultados del operativo implementado.

Historias recomendadas:

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM