Temblor en Nuevo León: Sismo de Magnitud 3.4 Se Registra en Montemorelos

La noche de este jueves 4 de diciembre se reportó un sismo de una magnitud de 3.4 a escala de Richter en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. El Servicio Sismológico Nacional confirmó este terremoto a través de redes sociales.

El epicentro se ubicó a 15 kilómetros al este de Montemorelos y tuvo una profundidad aproximada de cinco kilómetros. Minutos antes del reporte, comenzaron a circular publicaciones de habitantes que mencionaban haber sentido un ligero movimiento, lo que generó inquietud en distintos sectores del municipio.

Entre las zonas donde los vecinos afirmaron haber percibido el temblor se encuentran Hacienda Los Naranjos, Barrio Mendívil, Morelos y otros fraccionamientos en los que se compartieron mensajes a través de redes sociales describiendo la vibración. Pese a esta percepción ciudadana, no se han registrado afectaciones materiales.

Protección Civil de Montemorelos informó que, hasta el momento, no se tiene reporte de daños ni incidentes relacionados con este movimiento telúrico. Las autoridades permanecen en monitoreo constante y mantienen comunicación con los cuerpos de emergencia de la región para descartar cualquier situación adicional.

Montemorelos ha registrado dos sismos durante este 2025

Este evento ocurre meses después del sismo del pasado 11 de mayo, que alcanzó una magnitud de 4.6 y generó afectaciones en la zona, además de algunas réplicas. Tras ese episodio, no se habían registrado movimientos significativos hasta este sismo de 3.4, que únicamente fue percibido por algunos habitantes.

Por ahora, el informe es preliminar y se espera que el Servicio Sismológico Nacional actualice la información en caso de registrar variaciones o actividad adicional en Montemorelos y sus alrededores.

DAGM