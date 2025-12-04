Anuncian Corte de Agua en Guadalupe, Nuevo León: Lista de Colonias que se Quedarán sin Servicio

La paraestatal Agua y Drenaje de Monterrey informó que durante este viernes 5 de diciembre se realizarán cortes en el suministro del vital líquido en más de 10 colonias en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, por lo que pidieron a vecinos tomar las medidas correspondientes.

Este corte de agua tendrá que ser realizado debido a que cuadrillas de la paraestatal llevarán a cabo trabajos en la infraestructura hidráulica la cual suministra agua a una parte del municipio de Guadalupe. Será en la colonia Colinas del Rey donde se colocará un medidor de 12 pulgadas.

La colocación de este medidor tiene como fin llevar una medición del agua el el macrosector La Sierra. Los trabajos se llevarán a cabo desde las 10:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, por lo que se espera que a partir de esta hora se restablezca el servicio en esta área del municipio de Guadalupe.

Agua y Drenaje de Monterrey agradeció a los usuarios por su comprensión y pidieron paciencia en lo que las cuadrillas llevan a cabo estas labores que beneficiarán a más de 38 mil ciudadanos. En caso de que no se restablezca el agua podrás comunicarte con la paraestatal para resolver tu caso.

Lista de colonias afectadas tras corte de agua en Guadalupe

Serán 14 colonias las afectadas durante los trabajos que llevarán a cabo los empleados de Agua y Drenaje. A continuacion te dejamos la lista completa:

10 de mayo

Ampliación Jardines de la Silla

Bugambilias de la Sierra

Cortijo la Silla

La Trinidad

Lomas de Santa Mónica

Misión de la Silla

Molinos del Rey

Nueva Aurora

Portales de la Silla

Rancho Viejo

Rincón de la Sierra

Tierra Propia

Valle de los Encinos

DAGM