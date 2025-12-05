Conductora Vuelca Camioneta y Derrumba un Árbol en la Colonia Centrika en Monterrey

La mañana de este viernes 5 de diciembre se registró un accidente vehicular al interior de la colonia Centrika en Monterrey, Nuevo León, donde una conductora terminó volcándose sobre una de las vialidades internas de la zona y provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

La mujer habría perdido el control de su camioneta presuntamente por el exceso de velocidad y la pérdida del control del volante lo que ocasionó que el vehículo quedara completamente volcado sobre el pavimento. Automovilistas y vecinos que observaron la escena solicitaron apoyo de equipos de rescate para auxiliar a la afectada.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron hasta este punto para brindarle atención médica a la mujer, quien se encontraba en buen estado de salud y sin lesiones de gravedad. Minutos después llegaron hasta este sitio familiares para verificar que la afectada se encontraba bien. Minutos después, la conductora se retiró por sus propios medios.

Volcadura daña árboles y vegetación en Monterrey

En el lugar también se observaron árboles y vegetación dañados debido al impacto, además de la camioneta con severos daños materiales. Personal de Protección Civil de Monterrey realizó maniobras para retirar la unidad y liberar la vialidad, mientras que elementos municipales permanecieron abanderando la zona para evitar otro incidente.

El percance únicamente dejó pérdidas materiales, pero generó un fuerte susto entre los residentes por la forma en que quedó el vehículo tras la volcadura. Autoridades reiteraron el llamado a manejar con precaución, especialmente durante las primeras horas del día y en zonas residenciales donde suele haber flujo constante de autos.

