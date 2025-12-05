Países Bajos Jugará en Monterrey Durante el Mundial 2026; Estos Son los Partidos

Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026 en Washington, Estados Unidos, donde se definieron los grupos y el camino de las 48 selecciones que participarán en la próxima Copa del Mundo. El Grupo F, conformado por Países Bajos, Japón y Túnez, son los equipos que jugarán en Monterrey, una de las sedes que albergará cuatro partidos durante el torneo.

La capital de Nuevo León es una de las tres sedes mundialistas en México, junto a Ciudad de México y Guadalajara. De acuerdo con el calendario preliminar difundido por el comité organizador, el Estadio de Monterrey recibirá tres partidos de fase de grupos y uno de eliminación directa. Las fechas tentativas programadas para la sede regiomontana son las siguientes

Domingo 14 de junio de 2026 – Partido de fase de grupos

– Partido de fase de grupos Sábado 20 de junio de 2026 – Partido de fase de grupos

– Partido de fase de grupos Miércoles 24 de junio de 2026 – Partido de fase de grupos

– Partido de fase de grupos Lunes 29 de junio de 2026 – Partido de eliminación directa

Luego de darse a conocer los resultados del sorteo del Mundial 2026, el gobernador Samuel García, expresó a través de sus redes sociales que Nuevo León ya está listo para recibir a Países Bajos, el equipo naranja del polémico "No era penal", con el que México fue eliminado del Mundial de Brasil en el 2014.

Así quedó el grupo de selecciones que enfrentará México

Como resultados del sorteo del Mundial 2026, México forma parte del Grupo A junto con Corea del Sur y Sudáfrica, los países a los que se enfrentará. El tercer partido será con un rival europeo que aún está por confirmarse; saldrá del ganador de estos cuatro equipos: Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda.

El primer encuentro que tendrá la Selección Mexicana en la justa mundialista será contra Sudáfrica el próximo 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México. El segundo partido será contra Corea del Sur, en Guadalajara.

Estadio de Monterrey tendrá partidos de repechaje rumbo a Mundial 2026

El Estadio de Monterrey también está contemplado para recibir partidos de repechaje rumbo al Mundial 2026, donde se definirán los últimos boletos para las selecciones que buscan integrarse al torneo. Estos encuentros se jugarán en marzo de 2026 y forman parte de una ronda intercontinental en la que varias confederaciones compiten por los cupos finales.

Para Monterrey, estos duelos representan un previo del Mundial, ya que permitirán ver partidos oficiales y decisivos meses antes del inicio del torneo. Además de ofrecer juegos de alta intensidad, servirán como preparación para la ciudad en temas de operación y logística rumbo a los partidos que tendrá en verano de 2026.

