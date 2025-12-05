Inicio Monterrey Hombre es Secuestrado y Hallado con Huellas de Tortura en Monterrey

Hombre es Secuestrado y Hallado con Huellas de Tortura en Monterrey

Un hombre fue localizado secuestrado y con huellas de tortura en la colonia Industrial de Monterrey, en un episodio que refuerza la creciente ola de violencia que vive Nuevo León

Policía de Monterrey

Aseguran área de secuestro en Monterrey. Foto: N+

La racha delictiva que atraviesa Nuevo León continúa colocando al estado entre los más inseguros del país, y el caso más reciente ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana de este viernes 5 de diciembre en el cruce de Calzada Guadalupe Victoria y Alfonso Reyes, en Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar ruidos extraños y notar la presencia de un hombre tirado en la vía pública. Al llegar, cuerpos de emergencia confirmaron que la víctima se encontraba atada de brazos y piernas, además de que tenía una bolsa de plástico colocada en la cabeza, señal clara de tortura e intento de asfixia.

El hombre, de aproximadamente 30 a 35 años, presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y un notable estado de desorientación. Paramédicos lo atendieron en el sitio antes de trasladarlo a un hospital para una valoración más profunda.

Video: Secuestran y Golpean a Hombre en Colonia Industrial en Monterrey

Lesionado estaría presuntamente implicado 

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el lesionado presuntamente estaría involucrado en actividades de extorsión a comerciantes, lo que podría estar relacionado con el ataque; sin embargo, autoridades no han confirmado esta línea y mantienen el caso bajo investigación.

Elementos de la Policía de Monterrey y agentes ministeriales acordonaron el área para recabar indicios y revisar cámaras de seguridad que ayuden a identificar a los responsables.

El hecho se suma a otros episodios de violencia registrados en los últimos días, reforzando la preocupación ciudadana por el aumento de delitos de alto impacto en la zona metropolitana.

