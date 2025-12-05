Hombre es Secuestrado y Hallado con Huellas de Tortura en Monterrey

La racha delictiva que atraviesa Nuevo León continúa colocando al estado entre los más inseguros del país, y el caso más reciente ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana de este viernes 5 de diciembre en el cruce de Calzada Guadalupe Victoria y Alfonso Reyes, en Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar ruidos extraños y notar la presencia de un hombre tirado en la vía pública. Al llegar, cuerpos de emergencia confirmaron que la víctima se encontraba atada de brazos y piernas, además de que tenía una bolsa de plástico colocada en la cabeza, señal clara de tortura e intento de asfixia.

El hombre, de aproximadamente 30 a 35 años, presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y un notable estado de desorientación. Paramédicos lo atendieron en el sitio antes de trasladarlo a un hospital para una valoración más profunda.

Video: Secuestran y Golpean a Hombre en Colonia Industrial en Monterrey

Noticia relacionada: Roban Carro a Balazos en Avenida Israel Cavazos en Guadalupe, Nuevo León

Lesionado estaría presuntamente implicado

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el lesionado presuntamente estaría involucrado en actividades de extorsión a comerciantes, lo que podría estar relacionado con el ataque; sin embargo, autoridades no han confirmado esta línea y mantienen el caso bajo investigación.

Elementos de la Policía de Monterrey y agentes ministeriales acordonaron el área para recabar indicios y revisar cámaras de seguridad que ayuden a identificar a los responsables.

El hecho se suma a otros episodios de violencia registrados en los últimos días, reforzando la preocupación ciudadana por el aumento de delitos de alto impacto en la zona metropolitana.

Historias recomendadas: