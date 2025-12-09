Hombre Detenido Muere Dentro de Celdas Municipales de El Carmen, Nuevo León

Elementos de seguridad comenzaron unva investigación luego de que un hombre muriera dentro de las celdas de la Secretaría de Seguridad Pública y Movilidad en El Carmen, Nuevo León. El sujeto habría sido detenido horas antes de su deceso.

La detención de este sujeto ocurrió debido a que durante la tarde de este martes 9 de diciembre habría comenzado una pelea vecinal. Los elementos de seguridad mencionaron que el hombre intentó atacar a una persona con un arma blanca por lo que la Policía de El Carmen trasladó al agresor a las celdas municipales,

Al llegar a la Secretaría de Seguridad municipal se le realizó dictamen médico y fue puesto a disposición para determinar su situación legal. Horas después, el detenido comenzó a quejarse con los elementos que se encontraban cerca de la celda debido a que no se sentía bien y necesitaba atención médica.

Los policías municipales pidieron el apoyo de paramédicos de Protección Civil de El Carmen para atender al hombre el cual se habría desvanecido tras pedir el auxilio de los oficiales. A la llegada de los rescatistas se confirmó que el detenido ya no contaba con signos vitales.

Pelea pudo ser causa de muerte de detenido en El Carmen

Luego de confirmar la muerte del detenido, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y elementos de Fuerza Civil llegaron hasta este punto para comenzar con las investigaciones correspondientes. Se espera que a este lugar también lleguen peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para recabar pruebas y descubrir la razón por la que el sujeto falleció.

Se espera que en los próximos días se den más detalles sobre este caso y se revele la autopsia de ley del detenido para saber la razón por la que el hombre perdió la vida. Hasta el momento no se descarta que un mal golpe en la cabeza durante la pelea haya causado su deceso. Los elementos también investigan a las personas involucradas durante el altercado vecinal.

