Cristalean Auto de Comediante Andrea Cantú y le Roban su Equipo de Trabajo en Monterrey

La comediante Andrea Cantú, conocida en el medio como Andy y Tabata por su show con su muñeca ventrílocua, sufrió el robo de su equipo de trabajo luego de que rompieran los cristales de su auto que dejó estacionado en la calle Serafín Peña, casi esquina con la avenida Constitución, en la ciudad de Monterrey.

Entre los objetos que robaron se encuentra una maleta grande color amarillo de 30 pulgadas en la que llevaba micrófonos, una computadora y una tablet; pero también se llevaron sus dos muñecos ventrílocuos, Tabata y el Pájaro Chilo, con lo que competía y hacía su show.

Cuando abrí la cajuela y vi que se los llevaron, se llevaron una parte de mi alma, o sea no sé, casi me da el colapso, pero bueno tengo la esperanza de encontrarlos (…) si usted los ve repórtelos, porque a mi me sirven muchísimo y a nadie mas que a mi me va a servir

Andrea señaló que lo que más le dolió del robo fue que se hayan llevado a Tabata y el Pájaro Chilo, pues son de suma importancia para ella y para sus shows de comedia en los que lleva más de 10 años trabajando.

A través de redes sociales y de las cámaras de N+ Monterrey, Andrea Cantú denunció el robo de su equipo de trabajo y pidió a los ciudadanos, a sus amigos y personas que han disfrutado de sus shows, reportar en caso de que tengan información sobre el paradero de sus muñecos ventrílocuos: su amiga Tabata y el Pájaro Chilo.

A pesar de haber perdido su equipo de trabajo, la comediante Andy y Tabata señaló que el show debe continuar y ella debe cumplir con sus contratos, por lo que, buscará la manera hacerlo y seguir haciendo reír a las personas.

