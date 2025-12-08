Murió "El Cometa Show", Reconocido Comediante de Monterrey.

Jesús Alberto González Galván, comediante de Monterrey, Nuevo León, conocido como "Cometa Show", falleció este 8 de diciembre a los 40 años, informaron personalidades de su gremio.

El humorista regio era un referente local y tras darse a conocer su muerte, seguidores, compañeros y clubes lamentaron el deceso con publicaciones a través de redes sociales.

La noticia trascendió por la tarde de este lunes, pero fue cerca de la noche que se confirmó por parte de sus allegados. Familiares no han reportado oficialmente, hasta el momento, las causas del fallecimiento.

Reportes locales señalan que el estilo del "Cometa Show" abordaba rutinas con chistes de la vida familiar, relaciones personales y anécdotas de las vivencias diarias, con toque de autocrítica.

Lamentan la muerte del humorista

Mike Salazar, comediante de Nuevo León, despidió a su amigo con un conmovedor mensaje y lo recordó como alguien auténtico y alegre.

"Hoy despedimos a un grande. El Cometa Show no solo hizo reír a muchos, también dejó una huella en quienes lo conocimos y se ganó al público de Zona de Desmadre.



"Gracias por tu alegría, tu autenticidad y por cada momento que iluminaste con tu talento. Descansa en paz mi amigo cometa. Tu luz y tu risa vivirán siempre en nosotros, vuelta alto como el cometa que fuiste", publicó en su cuenta de Instagram.

"El Unicornio Azul Monterrey", restaurante donde se presentan diversos humoristas, también externó sus condolencias a la familia por esta sentida pérdida.

"En El unicornio azul sentimos profundamente la pérdida de nuestro querido amigo y comediante Jesús Alberto González Galván (el cometa).

"Acompañamos a su familia en estos momentos de gran pérdida", publicó el restaurante.

Zagar Comedy Bar afirmó que González Galván era muy querido por los clientes del establecimiento de comedia era bien recibido en ese lugar.

"Lamentamos informar el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero Jesús Alberto González mejor conocido como “el cometa show”;

Quien era querido por nuestros clientes y siempre fue recibido de la mejor manera en Zagar Comedy Bar.



"Deseamos pronta resignación para su familia y enviamos nuestro más sentido pésame. Vuelta alto amigo cometa", posteó el club en Instagram.

En su última publicación en Facebook, donde informó de su cumpleaños, seguidores del "Cometa Show" también manifestaron su pesar, algunos de ellos con referencias por haberlo visto en presentaciones.

Historias recomendadas:

ASJ