Asfura a la Cabeza en Elecciones Presidenciales de Honduras; Salvador Nasralla Acusa "Robo"

A una semana de las elecciones presidenciales de Honduras, Nasry Asfura, candidato respaldado por el presidente Donald Trump, encabeza este lunes los votos, esto luego de que se reanudara el conteo tras permanecer dos días sin actividad por fallas en el sistema de transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral.

Con un 98 % de las actas contabilizadas, Asfura de 67 años, suma 40, 57 % de los votos frente a 39,10 % de los votos del derechista Salvador Nasralla, un presentador de televisión de 72 años.

El Consejo Nacional Electoral tiene hasta el 30 de diciembre para declarar un ganador, según la ley

Acusan "robo", pero EUA dice que elecciones fueron "íntegras"

Ante el apoyo de Trump a Nasry Asfura, un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que las elecciones presidenciales hondureñas fueron íntegras.

No hay ninguna evidencia creíble que indique que deban ser anuladas

Esto luego de que el Partido Libre, al cual pertenece la actual presidenta Xiomara Castro, pidió "la nulidad total" de los comicios y convocó a movilizaciones populares, a pesar de que su candidata Rixi Moncada va en tercer lugar.

En tanto, el candidato derechista Salvador Nasralla denunció "robo" en las elecciones presidenciales. En su cuenta de X, acusó una manipulación del sistema informático que, según él, colapsó nuevamente este lunes cuando ingresaban datos que supuestamente lo favorecían.

Hoy a las 7:20 de la noche se vuelve a caer el sistema cuando están entrando de nuevo las actas de Cortés y Atlántida. Esto es un fraude

