Trump Dice que Intentan "Alterar" Resultados de Elecciones en Honduras; Advierte Consecuencias.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó que en Honduras intentan "alterar" los resultados de las elecciones presidenciales y advirtió que si lo hacen, "habrá consecuencias graves".

El mandatario, quien la semana pasada llamó a los hondureños a votar por el derechista Nasry Asrufa, dijo la noche de este 1 de diciembre que es "imperativo" que el conteo concluya, pues se detuvo "abruptamente" cuando apenas se escrutó sobre la mitad de sufragios.

"Parece que Honduras intenta alterar los resultados de su elección presidencial. ¡Si lo hacen, habrá consecuencias graves! El pueblo hondureño votó de manera abrumadora el 30 de noviembre", señaló.

Pese a que las autoridades electorales del país centroamericano informaron este lunes de un "empate técnico" entre Nasry Asrufa y el conservador Salvador Nasralla, Trump subrayó que la mínima ventaja es para quien él respalda.

"La Comisión Nacional Electoral, el órgano oficial encargado de contar los votos, detuvo abruptamente el conteo a la medianoche del 30 de noviembre. Su registro mostraba una contienda cerrada entre Tito Asfura y Salvador Nasralla, con Asfura manteniendo una ligera ventaja de 500 votos.

"El conteo se interrumpió cuando solo se había contabilizado el 47% de los sufragios. Es imperativo que la Comisión concluya el conteo", urgió en una publicación en su red social, Truth Social.

Cientos de miles de hondureños deben tener sus votos registrados. ¡La democracia debe prevalecer!

