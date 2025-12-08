Cher Planea Boda para el 2026 con su Novio 40 Años Menor; Esto es lo que Sabemos

Cher estaría planeando boda con su novio, quien es 40 años menor. Según fuentes cercanas a la cantante, la ceremonia estaría programada cerca del cumpleaños 80 de Cher, que será el próximo 20 de mayo del 2026.

El diario The Mirror ha dado a conocer que Cher estaría planeando casarse con el productor Alexander “AE” Edwards. Una fuente cercana a la cantante habría revelado al tabloide que Cher desea tener una boda cerca del día de su cumpleaños 80:

Ella considera que su próxima celebración de sus 80 años es el momento perfecto para que ella y Alexander formalicen su relación.

Según el tabloide, a Cher no le importaría que Alexander “AE” Edwards es 40 años menor:

A Cher no le importa en absoluto la diferencia de edad y ambos están listos para comprometerse el uno con el otro.

Video: Cher Planea Su Boda y Evento Podría Coincidir con Su Cumpleaños 80

Los matrimonios de Cher

Cher ha estado casada en dos ocasiones. Su primer matrimonio fue con Sonny Bono, de 1965 a 1974. La pareja, conocida como el dúo Sonny & Cher, alcanzó la cima del éxito musical con el álbum Look At Us, de 1965, especialmente con el tema “I Got You Babe”.

En 1969 tuvieron a su hijo, Chaz Salvatore Bono, y tuvieron una prolífica carrera que se extendió a la televisión.

Tras su divorcio, Cher se casó con Gregg Allman, y con quien tuvo a su hijo, Elijah Blue Allman.

Cabe recordar que en 1998 Cher lanzó el exitoso sencillo “Believe”, dedicado a su exmarido Sonny Bono, quien había fallecido en un accidente de esquí a inicios de aquel año. El coro de la célebre canción, que se volvió un clásico en las pistas de baile, decía: “¿Crees en la vida después del amor?”

¿Quién es Alexander “AE” Edwards, el novio de Cher?

La relación con Alexander “AE” Edwards se hizo pública en noviembre del 2022, cuando fueron captados por paparazzis. Cuando fue increpada por esta relación en Twitter, la cantante declaró que “el amor no sabía de números”.

Posteriormente, en el programa The Kelly Clarkson Show, la cantante declaró que se llevaba muy bien con su pareja y que no le preocupaba la diferencia de edad:

En el papel, es un tanto ridículo. Pero en la vida real nos llevamos bien. Es fabuloso.

Cher planea boda con novio 40 años menor. Foto: Instagram @cher

Alexander “AE” Edwards ha sido productor y ejecutivo en la disquera Def Jam Records. Edwards, de 39 años de edad, fue encargado de la representación de artistas del icónico sello discográfico.

Actualmente, sería ejecutivo en Universal, una de las principales disqueras a nivel mundial, junto a Warner y Sony. Alexander Edwards tiene un hijo de una anterior relación con la modelo Amber Rose.

