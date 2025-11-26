Trump Interviene en Próximas Elecciones de Honduras y Llama a Votar por Tito Asfura

El presidente de Estados Unidos llamó a votar abiertamente en las próximas elecciones de Honduras y hacerlo por un candidato que él apoya en su cuenta de Truth Social.

El republicano señalo que la democracia está "siendo juzgada" en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre, y cuestionó si Maduro va a tomar el control como según acusó, lo hizo en Cuba y Nicaragua.

¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo han hecho con Cuba, Nicaragua y Venezuela?

Su mensaje continuó:

El hombre que está defendiendo la Democracia y luchando contra Maduro es Tito Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional... Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice que Fidel Castro es su ídolo. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura

Incluso dijo que él y Tito Asfura podrían trabajar juntos para "luchar contra los narcocomunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras".

Pero según Trump, aseguró que en Honduras, los comunistas están tratando de engañar al pueblo presentando a un tercer candidato: Salvador Nasralla.

Nasralla no es amigo de la Libertad. Un comunista borderline, ayudó a Xiomara Castro al postularse como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar

¿Quién es Tito Asfura que promueve Trump?

Según Trump, Tito Asfura fue alcalde de Tegucigalpa , "llevó agua potable a millones y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras".

Tiene ascendencia palestina

Sus padres eran migrantes que llegaron a Centroamérica

Ahora es candidato por el Partido Nacional de Honduras (PNH)

En 2020, una unidad del Ministerio Público solicitó ejercer acción penal contra él por supuesta malversación de fondos públicos.

En 2021 su nombre apareció en los Pandora Papers, que fueron la filtración de casi 12 millones de documentos que revelaron la riqueza oculta, elusión fiscal y hasta lavado de dinero por algunas de las personas ricas del mundo.

Finalmente, Trump remató y llamó abiertamente a votar por Tito Asfura:

Espero que el pueblo de Honduras vote por la Libertad y la Democracia y elija a Tito Asfura como Presidente!

